Prefeitura abre Jogos dos Servidores de Campo Grande

A 11ª edição dos Jogos dos Servidores Municipais começou com festa na noite desta segunda-feira (2), no Centro Municipal de Treinamento Esportivo (CEMTE). Com a integração de cerca de 600 servidores de Campo Grande, o evento que marca a comemoração do dia do servidor público, celebrado dia 28 de outubro, envolve as 24 secretarias, que participam da competição nas modalidades de bozó, damas, dominó, tênis de mesa, truco ponto acima, xadrez, voleibol e futebol.

Declarando aberto os Jogos, o prefeito Marquinhos Trad destacou o empenho de todos os servidores na administração. “Todos nós somos um corpo, que é feito de vários sistemas ou várias secretarias e nosso corpo chama Campo Grande, assim todos temos que trabalhar, andar juntos e colocar as nossas habilidades em prática, seja no jogo ou no serviço”, afirmou.

O presidente da Fundação Municipal de Esportes, Rodrigo Terra, destacou a promoção da saúde e a qualidade de vida dos servidores. “Com recorde de participantes inscritos, a 11ª dos jogos marca esse novo momento da Prefeitura, que além dos jogos oferece aos servidores oficinas de hidroginástica e as novas atividades de Funcional e turmas de musculação”, disse.

Na solenidade, o professor de educação física Nelson Miyashiro Tobaru, tricampeão do tênis de mesa da Semed foi homenageado pela organização dos jogos. O servidor já ganhou prêmios como atleta e como técnico da modalidade. Para o servidor Angelo de Souza os jogos estimulam novos participantes. “O esporte tem essa característica de promover a interação, fazer amizade e este promover a união entre as secretarias”, afirmou.

Para a vice-prefeita, Adriane Lopes, os jogos são é uma forma de prestigiar os servidores. Além de estimular uma competição saudável conforme avaliação do Deputado Estadual Lídio Lopes. “É fundamental um evento onde podemos celebrar a integração, celebrar a união de todos aqueles que fazem com que essa cidade possa ser administrada”, conforme destacou o Vereador João Rocha, Presidente da Câmara Municipal.

Programação

O primeiro jogo foi de voleibol masculino onde a Semed ganhou de 2×0 da PGM. Neste quadra-feira (4) jogam Semed contra Funesp no feminino, depois PMG contra Emha na tabela do masculino. A programação completa está disponível no site http://www.campogrande.ms.gov.br/funesp.