Prefeitura abre licitação para construção de Porto Seco

A Prefeitura divulgou nesta segunda-feira (21) através do Diário Oficial do município a abertura de licitação do contratar empresas para conclusão e reconstrução do Terminal Intermodal de Cargas, em Campo Grande.

Segundo o texto, as propostas devem ser entregues às 8h do dia 21 de junho, na sala de reuniões da Dicom (Diretoria-Geral de Compras e Licitação), localizada na sede da prefeitura. As empresas interessadas podem obter o edital gratuitamente no setor de cadastro da Dicom ou enviar um e-mail para http://[email protected].

A obra já está parada a cerca de 10 anos, às margens do anel rodoviário, entre os trechos da BR-163, saída para São Paulo, e a BR-060, saída para Sidrolândia.

Embargada desde 2007 por decisão do TCU (Tribunal de Contas da União), já enfrentava problemas na execução da obra. Chegou a ser retomada após dois anos até 2012, quando a empresa licitada entrou na Justiça por recuperação judicial. O trecho também enfrentou ações do MPE (Ministério Público Estadual) por suspeitas de danos ambientais como erosões no Córrego Sumaré.