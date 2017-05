Prefeitura abre processo seletivo para contratação de motoristas

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Gestão, abre processo seletivo para contratar oito motoristas de transporte escolar e de veículos pesados. O contrato tem duração de 12 meses, com salário de R$ 1,6 mil.

As inscrições começam nesta quarta-feira (17) e vão até quinta-feira (18), das 8 horas às 10h30 e das 13h30 às 16 horas, na Escola de Governo do Município de Campo Grande – que está localizada na Avenida Ernesto Geisel (esquina com a Rua 26 de agosto), n. 4.009 – Bairro Amambaí.

O candidato que pretende disputar a vaga para o transporte escolar terá que conduzir os alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, respeitando o intervalo interjornada e demais disposições legais relativas ao trabalhador. Ele terá como responsabilidade garantir o cumprimento dos horários e dos trajetos previamente mapeados pela Secretaria Municipal de Educação.

Já para a vaga da condução de transporte escolar pesado, o motorista terá que conduzir passageiros e cargas, auxiliar na carga e descarga dos materiais e equipamentos transportados, bem como na realização do apoio operacional.

O modelo da ficha de inscrição e todas as informações necessárias para disputar a vaga estão publicadas no Diário Oficial de Campo Grande, n. 4.884, desta segunda-feira (15).