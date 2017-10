Prefeitura abre processo seletivo para contratar entrevistador social

A Prefeitura de Campo Grande, por meio das secretarias municipais de Gestão e de Assistência Social, publicou nesta terça-feira (24), no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), edital de abertura de Processo Seletivo Simplificado para contratação, por tempo determinado, de pessoal de nível médio para atuar como Entrevistador Social em atividades de cadastramento de famílias no âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS), no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.

O Processo Seletivo Simplificado destina-se à seleção de pessoal, para contratação pelo prazo de 01 (um) ano, sem lotação fixa. São oferecidas 50 vagas no total, sendo 02 (duas) destinadas para pessoas com deficiência. O salário é de R$ 1,2 mil. É exigido para o cargo que o candidato tenha ensino médio completo e conhecimento em informática básica.

As inscrições ficarão abertas, exclusivamente via Internet, no site da Prefeitura www.campogrande.ms.gov.br, no período das 10 horas do dia 25 de outubro de 2017 às 16 horas do dia 26 de outubro de 2017. Para inscrever-se, o candidato deverá ler as instruções e preencher eletronicamente a “Ficha de Inscrição” correspondente à função temporária à qual pretende se inscrever, de forma completa e correta.

A presente seleção será realizada em uma única etapa denominada Prova de Títulos, de caráter classificatório.

Quem quiser obter informações sobre os requisitos para a contratação e conferir o edital na íntegra poderá acessar a edição nº 5,036 do Diogrande, a partir da página 3, que está disponível no link http://portal.capital.ms.gov.br/diogrande .