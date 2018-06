Prefeitura abre seleção para contratar cuidador e educador social

A Prefeitura de Campo Grande, por meio das secretarias municipais de Gestão e de Assistência Social, publicou nesta segunda-feira (11), no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), o edital n. 03/2018-01 para realização de processo seletivo simplificado para seleção e contratação, por tempo determinado, de profissional de nível médio para desempenhar funções específicas de Cuidador Social e Educador Social.

Os candidatos deverão atuar nos Serviços de Média e Alta Complexidade da Proteção Social Especial, com recursos oriundos do Fundo Nacional de Assistência Social. São 70 vagas no total sendo 30 para cuidador social (2 vagas previstas para candidato com deficiência PcD), com salário de R$ 1.320,00 e 40 vagas para educador social (2 vagas previstas para candidato com deficiência PcD), com salário de R$ 1.200,00.

As inscrições ficarão abertas, exclusivamente via Internet, no site da Prefeitura de Campo Grande: www.campogrande.ms.gov.br/seges/processoseletivo, das 10 horas do dia 12 de junho de 2018 às 16 horas do dia 13 de junho de 2018. Para inscrever-se o candidato deverá acessar o site www.campogrande.ms.gov.br/seges/processoseletivo, e efetuar sua inscrição, conforme os procedimentos estabelecidos no edital.

Os classificados deverão desempenhar atividades visando subsidiar as ações sociais especializadas e multiprofissionais para a garantia dos direitos de crianças, adolescentes, mulheres, idosos, entre outros membros do núcleo familiar.

A Superintendência de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade engloba os seguintes programas: Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua; Serviço Especializado em Abordagem Social (Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias); Serviço de Acolhimento Institucional – Abrigo Institucional, Casa-Lar, Casa de Passagem e Residência Inclusiva.

Quem quiser conferir o edital na íntegra poderá acessar a edição n. 5.258 do Diogrande, que está disponível no endereço eletrônico http://portal.capital.ms.gov.br/diogrande