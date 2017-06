Prefeitura abre seleção para contratar professores de recursos multifuncionais

A Prefeitura Municipal de Campo Grande por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), publicou nesta segunda-feira (26), no Diogrande o edital de abertura para inscrição do Processo Seletivo Simplificado, para professores interessados em atuar nas salas de recursos multifuncionais das escolas da Rede Municipal de Ensino.

O edital visa a contratação temporária por tempo determinado, para professores com pelo menos um vínculo estável e com disponibilidade para lotação de 40 horas semanais, designado para a função de professor especializado em sala de recursos multifuncionais.

Ao profissional caberá oferecer, em caráter complementar e suplementar ao currículo, apoio pedagógico especializado, por meio de metodologias diferenciadas que atendam às necessidades específicas dos alunos público-alvo da educação especial matriculados no ensino regular nas unidades escolares da Rede Municipal de Ensino/REME.

Poderão se inscrever profissionais da educação da Rede Municipal, efetivos do quadro permanente do magistério que tenham concluído o estágio probatório da REME, com pelo menos um vínculo estável e disponibilidade para lotação de 40h semanais.

Serão exigidas dos candidatos as seguintes habilitações: a) professor de licenciatura plena em pedagogia com habilitação em séries/anos iniciais do ensino fundamental ou em educação infantil; b) professor de curso normal superior com habilitação para o magistério em séries/anos iniciais do ensino fundamental ou educação infantil. Os professores constantes dos itens a) e b) devem possuir especialização Lato Sensu nas áreas da educação especial, educação inclusiva e/ou atendimento educacional especializado.

As atribuições serão: identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos pedagógicos de acessibilidade e estratégias, considerando as necessidades específicas dos alunos da educação especial; realizar o estudo do caso dos alunos público-alvo da educação especial para subsidiar a elaboração e execução do plano de atendimento educacional especializado, para todos os alunos público-alvo da educação especial, dentre outras exigidas dentro do edital.

As inscrições serão realizadas nos dias 29 e 30 de junho de 2017, das 7h30mim às 17h. Os locais de inscrição estão disponíveis na pagina 08 do Diogrande. O local e a realização das provas das etapas:

A primeira etapa: análise de curriculum vitae e prova de títulos, será de caráter eliminatório e classificatório e acontecerá nos locais apresentados no item 6 e respectivos subitens.

A segunda etapa: prova teórico-prática, será realizada no dia 31 de julho de 2017, das 19h às 22h, no Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho, na Secretaria Municipal de Educação, na Rua Onicieto Severo Monteiro, 460, Vila Margarida. Não será permitida a entrada no local da prova depois de decorrido o tempo de dez minutos do estabelecido para o início da avaliação.

O resultado: será divulgado no dia 8 de agosto de 2017, no site WWW.capital. ms.gov.br/semed, da Secretaria Municipal de Educação do Município de Campo Grande – MS. 7.1.5 Será eliminado do certame o candidato que obtiver pontuação inferior a sete.