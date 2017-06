Prefeitura abre vagas para profissionais de educação física com salários de até R$ 5 mil

As vagas são para agente social de Esporte e Lazer no programa Movimenta CG

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Esportes, está com processo seletivo aberto para a contratação de 56 profissionais da área de educação física para exercer a função de agente social de Esporte e Lazer no programa “Movimenta CG”. Os salários variam de R$ 2,5 mil a R$ 5 mil e a carga horária de 20 a 40 horas semanais.

Os interessados precisam ser formados em Educação Física e estar devidamente registrado no Conselho Regional de Educação Física. As vagas são direcionadas para práticas desportivas específicas. Das 56 vagas, 8 exigem 40 horas semanais (função de coordenador), 10 são para 30 horas semanais e as demais para 20 horas semanais.

Na função de coordenação, as modalidades são práticas esportivas em equipamentos de Esporte e Lazer (3), ginástica rítmica (1), setorial de futebol (2) e programas de Esporte e Lazer (2).

Para a carga de 30 horas, há vagas para modalidades esportivas (4), musculação (2) e futebol (2). Já para a carga de 20 horas, há vagas para ginástica artística (5), ginástica rítmica (3), paradesporte (2), lutas (5), ginástica geral (8), pilates (6), corrida (4), futebol americano (1), atletismo (1), natação/hidroginástica/atividades aquáticas (2) e modalidades esportivas (3).

Para concorrer às vagas, os candidatos precisam fazer a inscrição entre os dias 28 e 29 de junho de 2017, das 8 horas às 10h30 e das 13h30 às 16h30, na Fundação Municipal de Esportes, localizada na Rua Paulo Machado, 663 – Bairro Santa Fé.

Para efetivar a inscrição o candidato deverá entregar a Ficha de Inscrição (modelo disponível no edital), preenchida e acompanhada de uma cópia do documento de identificação pessoal, juntamente com a via original; currículo, acompanhado das cópias dos documentos comprobatórios das habilitações, cursos e eventos que declarar e os comprovantes de experiências profissionais, com os respectivos originais.

A seleção se dará por análise curricular, prova de títulos e entrevista técnica. A análise curricular e a prova de títulos têm caráter classificatório e eliminatório. A mesma será realizada por uma Comissão Organizadora e perfazerá um total de 50 pontos. Já a entrevista técnica tem caráter classificatório. Nesta etapa será analisado o conhecimento e domínio do conteúdo da área de atuação, experiência profissional, capacidade de trabalho em equipe, capacidade de planejamento e execução das atividades propostas e comunicação e fluência das ideias.

Vale salientar que a inscrição do candidato implica na aceitação das normas legais existentes para o processo seletivo. Após efetivada a inscrição não serão aceitos pedidos para quaisquer alterações.