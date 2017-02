Prefeitura adianta R$10 milhões do repasse à Santa Casa para encerrar greve

Para encerrar a greve dos funcionários da Santa Casa, que estão com salário atrasado, o prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD), autorizou um adiantamento de R$ 10 milhões para a Santa Casa nesta quinta-feira (9).

A medida foi uma ação “em caráter excepcional”, já que a Prefeitura ainda não recebeu o valor repassado pelo Governo Federal. O secretário de Saúde, Marcelo Vilela, explica que o repasse depende de verba do Governo Federal, que chega ao município entre os dias 10 e 15 de cada mês.

De acordo com nota da Prefeitura, o repasse mensal para a Associação Beneficente Santa Casa está em dia. A prefeitura ainda afirmou que não é responsável pelo não cumprimento dos compromissos da Santa Casa com seus servidores, mas se sensibilizou com a situação dos trabalhadores.

Atrasos

A gestão passada deixou dívidas com o hospital no ano passado e a questão acabou indo para a Justiça. No dia 12 de janeiro de 2017 o prefeito regularizou a dívida, fazendo repasse de R$ 18 milhões referente ao mês de dezembro, que estava atrasado.

A prefeitura fez um acordo com a Santa Casa para pagar os R$ 3,250 milhões restantes do mês de novembro até o dia 31 de março. A partir desta data o prefeito Marquinhos Trad discutirá um novo contrato com a Santa Casa, para prestação de serviço por mais um ano.