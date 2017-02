Prefeitura aguarda posição da Uber para regulamentar serviço em Campo Grande

A Prefeitura de Campo Grande está em conversação com a empresa Uber para regulamentar o serviço na Capital. Nesta segunda-feira (13), o prefeito Marquinhos Trad informou à imprensa, em evento público no Paço Municipal, que aguarda a visita da representante da empresa no País.

Segundo o prefeito Marquinhos Trad, ele recebeu um telefonema da representante da empresa que está interessada em vir a Campo Grande. “Está vindo de São Paulo. Ela só nos garantiu que a pessoa que está falando por eles aqui não tem o direito e o poder de falar pela empresa. Esse é mais um dos motivos para que a gente tome cautela”, afirmou o prefeito.

Marquinhos ainda explicou que já estava em contato com pessoas daqui de Campo grande, que se nomearam como representantes da Uber. Porém, diante dos novos fatos, vai aguardar a visita para depois finalizar a regulamentação do serviço. “Agora soubemos que não tem nada a ver e não tem a procuração dos diretores da Uber para falar em nome deles. Estamos aguardando a vinda dela”, informou.

O prefeito prometeu regulamentar o serviço assim que as discussões finalizarem. Contudo, ponderou que a Uber terá que seguir regras como todos os serviços de transporte de passageiros. “Vivemos em um país regrado por lei e o Código de Trânsito Brasileiro e o Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) determinam que todo serviço de transporte de pessoas remunerado seja regulamentado e fiscalizado pela prefeitura”, salientou.

Marquinhos ainda informou que não tem interesse em aumentar impostos ou fixar taxas, mas sim na segurança do cidadão. “A segurança, primeiro de identificar os veículos deles, de terem placas diferentes dos usuários; que tenham um escritório de atendimento dentro da nossa cidade e que possamos ter conhecimento das condições do veiculo; se tem condições de trafegabilidade ou se os pneus não estão carecas, ate porque é a segurança do ser humano”, frisou.