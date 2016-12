Prefeitura diz que não pagará 13º devido a bloqueio judicial

Após o bloqueio de contas da administração municipal, a assessoria de imprensa da Prefeitura afirmou que o pagamento do décimo terceiro dos servidores não será realizado por falta de condições de realizar o repasse com as contas bloqueadas.

O desembargador Paschoal Carmello Leando determinou nesta quarta-feira (21), a pedido do Hospital do Câncer Alfredo Abrão, o bloqueio das contas da Prefeitura Municipal de Campo Grande. A medida foi uma forma de pressionar o Município a realizar o repasse de verba para o hospital, que está atrasado.

De acordo com a assessoria da Prefeitura, foram 5,7 milhões de reais bloqueados. O pedido do Hospital era de 1,8 milhões, mas a decisão judicial afetou as cinco contas do Município, ultrapassando o valor. Por este motivo, a assessoria alega falta de condições para pagar o décimo terceiro dos servidores até que a situação seja regularizada.