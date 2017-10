Prefeitura amplia equipe no penúltimo dia para adesão ao Refis

No penúltimo dia antes do término da 1ª etapa do Refis, a Prefeitura de Campo Grande ampliou o atendimento para melhor servir os contribuintes. A Central do IPTU, localizada na Rua Arthur Jorge, n.500, Centro, tem cerca de 40 atendentes preparados para fazer, aproximadamente, dois mil atendimentos por dia. Além dos atendentes da Secretaria de Planejamento e Finanças, outros servidores foram remanejados para dar mais rapidez aos atendimentos.

Uma tenda foi montada no estacionamento interno da Prefeitura com todos os serviços para agilizar os atendimentos. A área está sendo usada para os atendimentos preferenciais.

Quem quiser aproveitar os últimos da 1ª etapa do Refis, que concede 90% de desconto nos juros e na correção monetária no pagamento à vista, e 80% nas multas, das dívidas de tributárias e multas com o município, tem até terça-feira (31) para quitar as dividas. Exceção para multas de trânsito.

O secretário de municipal de Finanças e Planejamento, Pedro Pedrossian Neto, ressaltou que quem vier vai ser atendido. “Nosso Refis tem funcionado diariamente das 8 às 16 horas nos dias úteis. São mais dez atendentes que ficarão na parte externa, em tendas, para ampliar os atendimentos”, diz.

Descontão

O Refis tem atraído cada vez mais contribuintes. No primeiro dia do programa 400 procuram a prefeitura para negociar. No sábado (28) foram 1,1 mil atendimentos. A capacidade nesta segunda-feira (30) com os atendentes a mais é de 2 mil atendimentos.

A primeira etapa do Refis vai até 31 de outubro, a segunda vai de 1º a 30 de novembro de 2017 . O atendimento é realizado na Rua Arthur Jorge, 500, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas.