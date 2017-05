Prefeitura anuncia retorno de provas no autódromo

Como forma de impulsionar o calendário de eventos esportivos da Capital e melhorar a gestão do Autódromo Internacional de Campo Grande, o prefeito Marquinhos Trad assinou na manhã da última quinta-feira (25) a criação e a nomeação do Grupo Gestor do Autódromo que vai geri-lo de forma compartilhada. A assinatura contou com a participação ex-piloto de Fórmula 1, Wilson Fittipaldi e da promotora de eventos Vanda Camacho.

O prefeito destacou a importância de ter Wilson Fittipaldi na Capital e mencionou o apreço que tem pelos eventos no Autódromo. “Não há como falar de automobilismo sem falar da família Fittipaldi , onde através da sua família fez o brasileiro gostar do automobilismo. Em Campo Grande com um autódromo que está entre os cinco melhores do país vamos receber pilotos de todos os lugares e com as transmissões estaremos divulgando Campo Grande para o mundo inteiro”, destacou.

De acordo com o diretor-presidente da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), Rodrigo Terra, o Grupo Gestor vai auxiliar na administração, captação de recursos e na seleção de eventos. “A gestão compartilhada é de fundamental importância para colocarmos novamente o Autódromo no cenário de grandes eventos e ampliarmos a realização das provas no local, não apenas com corridas de carros ou motos, mas também com corridas pedestres, arrancadas, provas de mountain bike, ciclismo e até atrações culturais como shows ou desfile do nosso carnaval”.

Para o vice-presidente da Confederação Brasileira de Automobilismo, Rogelho Massud Junior, que faz parte do Grupo Gestor, a atitude da Prefeitura de estabelecer parceria, por meio da gestão compartilhada, vai alavancar as corridas. “Com algumas reuniões juntos já conseguimos trazer a Copa Truck, a Fórmula Vee e a prova de motociclismo para Campo Grande. Assim buscaremos juntos mais corridas em nível nacional. Queremos fazer o esporte o motor mais forte”.

O ex-piloto de Fórmula 1, Wilson Fittipaldi, elogiou a iniciativa e apresentou a Fórmula Vee. “Realmente a união

das federações e confederações _MG_1301interessadas é o caminho de todos os Autódromos, possibilitando uma rapidez maior na execução de eventos, e neste sentido, nós estamos trazendo um evento grande que é a Fórmula Vee, prevista para 16 de julho, com o objetivo de revelar novos pilotos”, afirmou.

Conforme o calendário anunciado nesta quinta-feira (25), a primeira competição nacional será a Copa Truck, programada para o dia 11 de junho. Segundo a responsável, Vanda Camacho, serão seis etapas. “A Copa inicia em Goiânia e vem para Campo Grande onde já teremos um campeão. É muito gratificante iniciar a Copa pelo Centro Oeste, que é um berço do automobilismo”. Para o segundo semestre a prova Brasileiro de Motocross está agendada para o dia 8 de outubro.

Grupo Gestor do Autódromo

Sete pessoas farão parte do Grupo Gestor, onde três representantes serão do poder público, dois representantes de Federações Estaduais de Automobilismo e Motociclismo, e dois membros que representam as Confederações Brasileiras de Automobilismo e Motociclismo.

Os membros do CGA são: Prefeitura – Rodrigo Barbosa Terra, diretor-presidente da Funesp; Juliane Ferreira Salvadori, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, e Eduardo Anderson Pereira, da Funesp; Federação e Confederação de Automobilismo – Wagner Coin e André Souza Azambuja; Federação e Confederação de Motociclismo – Firmo Henrique Alves e Rogélio Massud.