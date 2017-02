Prefeitura aponta que repasse do Fundo Nacional de Saúde atrasou

Após os funcionários administrativos e da enfermagem fazerem um protesto para reclamarem no atraso do repasse da prefeitura da Capital para o pagamento dos salários, a assessoria de imprensa da prefeitura informou que o repasse da prefeitura para a Santa Casa é para pagar produtividade, ou seja, de acordo com os atendimentos realizados.

Segundo a prefeitura, os trabalhadores do hospital não têm vínculo empregatício com a prefeitura, e o valor total repassado à cada instituição depende da produção mensal efetuada pelo estabelecimento.

A nota ainda apontou que a prefeitura depende do repasse do Fundo Nacional de Saúde do Teto Mac de Campo Grande e que os valores pré-fixados são pagos a partir do depósito do FNS, mas que não há uma data certa, normalmente ocorrendo até o dia 15 de cada mês.

Já os valores pós-fixados dependem da produção apurada pelos sistemas de

informações, somente podendo ser obtido o valor após o dia 26 de cada

mês. Ainda de acordo com a assessoria, destes totais, o valores mensais de responsabilidade de recurso municipal é de R$ 4.467.000,00 para a Santa Casa.

Os funcionários fizeram manifestação em frente ao pronto socorro do hospital em protesto ao atraso do repasse, que acaba atrasando o pagamento dos salários.