Prefeitura aposta em diálogo para minimizar impactos do “Reviva Centro”

Para minimizar os impactos causados pelas obras do “Reviva centro” aos lojistas da região central de Campo Grande, a prefeitura municipal aposta no diálogo. A construção do shopping a céu aberto ganhou uma coordenadoria que funciona em horário comercial, no qual os funcionários vão até os estabelecimentos da localidade explicar a importância do projeto para a cidade.

A partir desta semana, o site do programa está no ar e começou a passar informações sobre a obra, interdições, o cronograma de serviços, além de documentos sobre o "Reviva", como plantas, o memorial de paisagismo, pesquisas, reportagens e perspectivas que dão uma ideia do que será a rua 14 de Julho após a conclusão do projeto.

Na quarta-feira (27), a coordenação do "Reviva Centro" reuniu-se com comerciantes da rua 14 de Julho com a rua Maracaju, na Câmara de Dirigentes Lojistas, para ouvir a percepção de cada um sobre a obra. Por conta da preocupação da categoria, a direção da Engepar e a coordenação do "Reviva" decidiram não fechar integralmente a rua Maracaju, que estava com previsão de interdição total para esta semana.

Sendo assim, a rua ficará apenas parcialmente interditada a priori, possibilitando o livre acesso às lojas. Importante ressaltar que a interdição total vai ocorrer em determinado momento, já que só assim será possível fazer a interligação da via.