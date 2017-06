Prefeitura apresenta balanço da Campanha Contra Gripe nesta quinta-feira

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) por meio da Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS) e da Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica (CVE) realiza nesta quinta-feira (29), a Avaliação e o Balanço Final da 19ª Campanha de Vacinação Contra a Gripe/2017. O evento acontece no Plenário da Câmara Municipal de Campo Grande, às 14h.

Será apresentada a evolução e o desenvolvimento da Campanha que aconteceu de 17 de abril a 9 de junho, em que vacinou mais de 200 mil pessoas. Os dados consolidados do último Boletim de Vacinação serão analisados e comparados com meta estabelecida pelo Ministério da Saúde.

O encontro terá a presença do secretário da Sesau, Dr. Marcelo Luiz Brandão Vilela, da superintendente da SVS, Eliana Dalla Nora, da coordenadora da CVE, enfermeira Mariah Barros, do diretor presidente da Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec), Paulo Fernando Garcia Cardoso, o presidente do Conselho Municipal de Saúde, Sebastião Junior e de representantes do Ministério Público Estadual e sociedade civil. Os gerentes de unidades de saúde, enfermeiros e técnicos das salas de vacinação, também, estarão presentes.