Prefeitura apresenta índices de infestação do mosquito Aedes aegypti

Os focos do mosquita geralmente são encontrados dentro das casa

O índice de infestação do Aedes aegypsi, LIRAa, em Campo Grande e as estratégias para o combate ao mosquito serão apresentados pela Prefeitura nesta terça-feira (17), durante a primeira reunião do Comitê de Combate ao Aedes Aegypti desta gestão.

O LIRAa é uma metodologia que ajuda a mapear os locais com altos índices de infestação do mosquito Aedes aegypti e, consequentemente, identificar os criadouros predominantes e a situação de infestação do município.

O índice é considerado satisfatório quando fica abaixo de 1%, situação de alerta quando está entre 1% e 3,9% e risco de surto quando é igual ou superior a 4%. Desde 2015 o resultado do levantamento na cidade indica estado de alerta ou risco de surto.

Os focos geralmente são encontrados dentro dos imóveis, seja em tambores, baldes, latões, caixas d’água, piscinas, ralos, vasos sanitários em desuso, bebedouros de animais, vasos de plantas e lixo.

A Secretaria Municipal da Saúde tem intensificado as ações de combate ao mosquito e de alerta à população quanto aos cuidados que evitam a transmissão. O trabalho de conscientização é realizado pelos agentes comunitários de saúde em conjunto com os agentes de combate a endemias. O setor orienta a população que receba bem os agentes e siga as orientações dadas por eles.