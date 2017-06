Prefeitura busca novas tecnologias para o desenvolvimento econômico

Equipe da Sedesc viajou para Maringá para conhecer as tecnologias que fez o município se destacar em inovação

A Assessoria de Ciência e Tecnologia de Novos Projetos, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de Ciência e Tecnologia (Sedesc), em parceria com a equipe técnica do Sebrae, viajou na manhã desta quinta-feira (22) para Maringá-PR. A missão de trabalho tem por finalidade conhecer novas tecnologias no município que nos últimos anos tem se destacado em inovação.

“Vamos conhecer novas metodologias e atividades que são feitas na cidade de Maringá. Uma delas é a sala do empreendedor, montada para dar oportunidades a empresas no acesso aos serviços da prefeitura. Esta é uma oportunidade para trazermos boas ações para nossa Capital”, destacou o secretário de DesenvolvimentoEconômico, de Ciência e Tecnologia, Luiz Fernando Buainain.

A assessora de Ciência e Tecnologia de Novos Projetos da Sedesc, Edna Antoneli, complementa que a equipe da prefeitura e do Sebrae terão oportunidade de conhecer as experiências bem sucedidas e até o plano diretor da cidade. “Essas praticas serão conhecidas para melhorarmos o que temos em Campo Grande”, frisou Edna.

Para a analista de Políticas Públicas do Sebrae, Cristiane Nunes, a caravana também será importante para conhecer experiências em compras públicas da Prefeitura de Maringá.

“Vamos trazer estas experiências para nossa Capital e para os outros municípios que estão acompanhando a missão. A partir daí ver quais são as políticas mais importantes para serem aplicadas nos municípios. Uma das missões do Sebrae é criar ambientes para o desenvolvimento dos pequenos negócios e aproximar o gestor público dessas experiências”, destacou Cristiane.