Depois de uma tempestade que aconteceu na tarde desta desta quarta-feira (3) na capital, a prefeitura contabiliza os estragos, apesar do pouco tempo de chuva, a quantidade de água foi mais do que o normal e deixou a cidade um caos.

A SISEP (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos de Campo Grande) mobilizou equipes da Solurb e da Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) para ajudarem na contenção de danos e na recuperação dos prejuízos após o temporal.

A prefeitura em está em busca de R$ 120 milhões, para acabar com os pontos onde acontecem as enchentes em Campo Grande. Os recursos serão utilizados para a construção de barragens em córregos e bacias de contenção da água da chuva, como o projeto que o município tem para construção de barragens no córrego Segredo.

Rudi Fiorese, secretário da SISEP disse que os principais pontos onde houve um estrago maior, foram na Via Park, na rotatória da Rachid Neder com a Ernesto Geisel e em frente a onde seria a rodoviária na norte/sul e na rua Marques de Herval no Nova Lima.

Fiorese ainda falou que as equipes estão trabalhando desde a tarde de efetuando a limpeza das vias para ver prejuízos provocados pela chuva, e que estão tomando todas as providências para fazer a manutenção da cidade.

Um dos pontos mais prejudicados foi a rotatória da rua Rachid Neder com a avenida Ernesto Geisel, no local a chuva arrancou parte do asfalto e deixou muita lama e sujeira na pista que está parcialmente interditada para a manutenção.

De acordo com o secretário ainda não é possível saber quanto será gasto nos reparos da cidade depois da chuva de ontem, mas que o valor será bem considerável.