Prefeitura cadastra catadores e oferece oportunidade de emprego

A Prefeitura de Campo Grande está cadastrando os catadores e oferecendo oportunidade de emprego aos trabalhadores que ficaram sem serviço após o fechamento do aterro do Noroeste, por ordem judicial. Com a interdição do aterro, transportadores ficaram sem ter onde depositar o material recolhido e catadores sem ter onde trabalhar.

Diante deste impasse, a prefeitura criou uma força tarefa para dar solução, tanto aos caçambeiros, que precisam ter um local adequado para depositar o entulho, como aos catadores, que ficaram sem ter onde recolher o lixo – que é o sustento de suas famílias.

A secretária da Assistência Social, Maria Angélica Fontanari, explica que foi criada uma força-tarefa para dar uma solução definitiva a todos. “Nós fizemos uma força-tarefa para resolver este problema, e mais que dar uma solução, a preocupação é cuidar dessas vidas, que são pessoas que precisam ter atenção, serem resgatadas, terem oportunidade, dignidade”, salienta.

Diante disso, foram desenvolvidas três possibilidades, que cabe ao trabalhador escolher qual a melhor para si.

“A primeira é a inclusão no Proinc, que é um programa fornecido pela SAS, no qual a pessoa entra no programa, exerce algumas funções, alguns trabalhos direcionados, e um dia da semana tem a possibilidade de aprendizagem em algum curso de capacitação”, explica.

O trabalhador que optar por esta solução recebe ainda o valor de um salário mínimo mensal, mais uma cesta básica.

Outra opção é se cadastrar junto ao Cadastro Único. Maria Angélica explica que a SAS oportuniza o cadastro, mas não garante o bolsa-família, por ser um programa federal. “A SAS oportuniza, mas não é porque cadastrou que vai receber”, diz.

Há ainda a possibilidade de participar da cooperativa de catadores e atuar na UTR (Unidade de Tratamento de Resíduos). “A pessoa ainda tem a possibilidade de entrar na cooperativa da usina, que a Solurb administra, e atuar no local”, pondera.

O trabalhador que quiser pode também trabalhar diretamente para a Solurb. A Prefeitura de Campo Grande conseguiu junto à empresa 50 vagas de trabalho imediata para quem quiser trabalhar no local. “A quarta possibilidade é que a Solurb abriu 50 oportunidades de trabalho para ser funcionário direto da Solurb, para exercer as funções que a Solurb disponibiliza”, pontua.

Para participar de qualquer uma das quatro possibilidades, os trabalhadores precisam se cadastrar junto à SAS. A secretaria já iniciou o levantamento dessas pessoas.