Prefeitura cancela festa de aniversário da cidade por conta da greve

O prefeito de Sonora, Enelto Ramos da Silva (PMDB), anunciou nesta segunda-feira (28), o cancelamento da festa de rodeio em comemoração ao aniversário do município. Segundo ele, com a greve nas rodovias do estado, equipamentos que seriam usados no evento não chegaram a tempo.

Conforme o site Edição de Notícia, a cidade completa 30 anos no domingo e toda estrutura não chegou e não daria tempo de montar para realização do evento. A única programação mantida, até o momento, são as entregas de títulos de Cidadãos Honoríficos, para 24 pessoas que prestam serviços à cidade. Segundo o presidente da Câmara Municipal, Ezequiel Reginaldo dos Santos, a sessão solene será no sábado (2), às 17h, na câmara de Sonora.