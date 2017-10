Prefeitura cede terreno para Camelódromo usar como estacionamento para clientes

A Prefeitura de Campo Grande vai ceder por dois anos o uso de um terreno na Rua João Rosa Pires, para uso de estacionamento pelo Centro Comercial Popular (Camelódromo). A expectativa é que o estacionamento esteja funcionado até dezembro, para que os campo-grandenses já possam utilizá-lo no fim de ano e fazer as compras de Natal com mais tranquilidade e conforto.

O espaço tem cerca de 900 m² e servirá para abrigar cerca de 80 carros. O prefeito de Campo Grande pontuou, durante a assinatura do Termo de Autorização de Uso, o beneficio que a cadência irá proporcionar. “É um pedido de muitos anos dos permissionários do Camelódromo. Eu sempre disse que tudo que fosse legal, lícito e passasse pelas analises técnicas, nos faríamos para melhorar”.

Para o presidente do Centro Comercial Popular de Campo Grande, Francisco José Pereira, a cadência irá melhorar o fluxo de pessoas no Camelódromo, por dar mais comodidade aos clientes. “Há muitos anos a gente busca uma forma de dar mais comodidade e conforto aos nossos clientes. Desde que soubemos de área pública estamos tentando usá-la, e agora foi cedida. Estamos muito contentes e vemos nisso uma possibilidade de melhora no comércio do local”, disse.

O estacionamento será gratuito aos clientes e funcionará de forma rotativa, para que seja usado apenas no tempo de compras. Assim como no Mercadão municipal, por exemplo, quem não comprar no comércio pagará uma taxa pelo uso do local.

O tremo assinado hoje tem prazo de dois anos e passa a gestão e organização do local para Associação do Centro Comercial Popular. Desta forma, todo o investimento para preparar o estacionamento será feito pelos beneficiários, assim como o custo de gestão e manutenção.