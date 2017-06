Prefeitura contrata médicos temporários em meio à greve da categoria

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), abriu processo seletivo simplificado para criação de cadastro para contratação temporária de médicos, por prazo determinado de seis meses, a afim de reforçar o atendimento na rede pública municipal de saúde. O edital foi publicado na edição desta quarta-feira (28) do Diário Oficial do Município (Diogrande). As inscrições serão realizadas no Portal da Prefeitura Municipal de Campo Grande, através do site.

Segundo a publicação, o certame tem por objetivo regulamentar o processo de cadastramento e de seleção de interessados em compor o quadro de reserva de médicos temporários para atuar nas unidades da Secretaria Municipal de Saúde, atendendo necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, decorrente da carência de pessoal ocasionada pela inexistência de profissionais aprovados em concurso público.

Na avaliação do secretário municipal de Saúde, Marcelo Vilela, a contratação de mais profissionais, mesmo que de forma temporária, é de fundamental importância para garantir que a população tenha um atendimento mais célere, haja vista que existe uma rotatividade muito grande de profissionais que eventualmente migram para o serviço privado ou deixar a rede municipal para fazerem alguma especialização o que consequentemente cria lacunas no serviço público.

A intenção é reforçar, através destas convocações, principalmente a rede de atenção básica, que compreende as Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSFs) e Unidades Básicas de Saúde (UBSs), para desafogar as unidades de urgência e emergência. Até agora, cerca de 290 profissionais, entre concursados e temporários, foram convocados para comporem o quadro de profissionais da Sesau.

É requisito para haver a seleção de candidato que o nome conste no quadro de reserva de médicos temporários. A seleção será conduzida por Comissão designada pelo Secretário Municipal de Saúde, especificamente para este fim. Os detalhes do edital estão disponíveis na página 7 do Diogrande desta quinta-feira, dia 28, que pode ser conferido através do seguinte endereço eletrônico: www.capital.ms.gov.br/diogrande.