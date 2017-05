Prefeitura convoca 267 candidatos aprovados em concurso

A prefeitura de Campo Grande, por meio da secretaria municipal de Gestão, publicou nesta segunda-feira (22), em edição extra no Diário Oficial de Campo Grande – Diogrande, edital de convocação de 267 candidatos classificados nos concursos públicos de provas e títulos 2013 e 2016, para comparecerem no prazo de 5 dias úteis, a contar de hoje, para recebimento de orientação sobre o processo de nomeação e posse.

Os candidatos deverão ir até a Gerência de Seleção de Recursos Humanos – GSRH, localização na Avenida Ernesto Geisel, 4009 – esquina com R. 26 de Agosto (Escola de Governo do Município de Campo grande – EGOV-CG).

De acordo com o edital foram convocados candidatos aprovados no concurso de 2013, para ocuparem as seguintes vagas: assistente administrativo – 97, técnico agrícola – 02, monitor de alunos (feminino) – 68, monitor de alunos (masculino) – 10, motorista – 13, técnico de enfermagem – 16, assistente social – 10 e farmacêutico – 17.

Já os candidatos aprovados em concurso do ano de 2016 deverão ocupar as seguintes vagas: enfermeiro – 06, nutricionista – 03, psicólogo – 07, auxiliar de saúde bucal – 08, fisioterapeuta – 04, fonoaudiólogo – 02 e médico – 04.

Quem quiser conferir a relação dos candidatos, e a documentação exigida para apresentação, poderá acessar o endereço eletrônico http://portal.capital.ms.gov.br/diogrande, edição 4.892, páginas de 1 a 4.