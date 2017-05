Prefeitura convoca 50 candidatos em processo seletivo para merendeira

A Prefeitura de Campo Grande, por meio das secretarias municipais de Gestão e de Educação, publicou na edição desta segunda-feira (29), no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), a convocação dos candidatos classificados do 331º ao 380º lugar no Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de merendeira.

As pessoas que tiveram os nomes publicados deverão comparecer nesta segunda-feira (29), na Avenida Afonso Pena, nº 3.247 – Centro – Campo Grande/MS, conforme horários e cronogramas especificados no Anexo Único ao Edital 06/2017-06, para orientação sobre o preenchimento das vagas e efetivação do procedimento de contratação.

O Processo Seletivo Simplificado destina-se à seleção de profissionais de nível fundamental incompleto, pelo prazo de 12 (doze) meses. São vagas com salário de R$ 937, para uma carga horária de 40 horas.

Entre as atribuições para o cargo está a preparação da merenda escolar nas escolas e Ceinf’s da Rede Municipal de Ensino (Reme); distribuir a merenda escolar de acordo com as normas básicas de nutrição e higiene; receber, conferir e armazenar de maneira adequada os gêneros alimentícios; realizar a organização, manutenção, limpeza e conservação da copa, cozinha e outros ambientes; utilizar as normas de higiene e conservação de alimentos; manusear de forma correta os materiais e equipamentos da copa e cozinha.