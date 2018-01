Prefeitura convoca 61 candidatos para contratação temporária

A prefeitura de Campo Grande convoca 61 candidatos classificados no processo seletivo simplificado para seleção e contratação temporária para atividades de inspeção de produtos de origem animal. O edital de convocação foi publicado no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), desta terça-feira (2).

O prazo de contratação será de 1 ano. As vagas disponíveis são para as funções de Auxiliar de Inspeção I, Auxiliar de Inspeção II, Auxiliar de Inspeção III, Auxiliar de Inspeção IV e Médico Veterinário.

De acordo com o edital, os candidatos classificados deverão comparecer na Secretaria Municipal de Gestão, para orientação sobre a entrega da documentação necessária para o preenchimento das vagas de Auxiliar de Inspeção (I, II, III e IV) e Médico Veterinário.

Serão 36 vagas para Auxiliar de Inspeção I, com remuneração de R$ 1.000,00. Para Auxiliar de Inspeção II estarão disponíveis 13 vagas, com remuneração R$ 1.050,00. E, ainda, Auxiliar de Inspeção III estarão disponíveis quatro vagas com remuneração R$ 1.150,00. Para Auxiliar de Inspeção IV serão convocados seis profissionais com remuneração R$ 1.500,00. Dois Médico Veterinário serão convocados, com remuneração de R$ 3.000,00.