Prefeitura convoca 62 novos médicos

A prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), publicou nesta sexta-feira (26), no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), o edital n. 13/2017, para convocação de 62 médicos inscritos no Cadastro Temporário, para compor o quadro de servidores. Somados aos outros 117 profissionais chamados desde o mês de janeiro, a prefeitura conseguiu reforçar o atendimento na rede pública de Saúde com 179 médicos.

Os candidatos relacionados deverão se apresentar, no prazo de três dias úteis, a partir de hoje, na Superintendência de Gestão do Trabalho e Educação da Sesau, para providências relativas ao início das atividades laborais, de acordo com o cronograma descrito na publicação.

De acordo com o documento foram convocados 30 médicos plantonistas clínico geral, um médico plantonista clínico geral – Saúde Mental, 16 médicos ambulatoriais – clínico geral, um médico ambulatorial – ginecologista/obstetra, dois médicos ambulatoriais – Pediatra, 11 médicos para atender no programa Saúde da Família – PSF e um médico plantonista – neurologista adulto.