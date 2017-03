Prefeitura convoca candidatos classificados em processo seletivo para merendeira

A Prefeitura de Campo Grande vai convocar candidatos classificados no Processo Seletivo Simplificado para contratação de merendeira. A convocação foi publicada na edição desta terça-feira (28), no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande).

As pessoas que tiveram os nomes publicados deverão comparecer na Escola de Governo do Município de Campo Grande, localizada na Avenida Ernesto Geisel, n. 4.009, no Bairro Amambaí – Campo Grande/MS, conforme cronograma especificado no Anexo Único ao Edital Nº 04/2017-04, para orientação sobre o preenchimento das vagas e efetivação do procedimento de contratação.

O Processo Seletivo Simplificado destina-se à seleção de profissionais de nível fundamental incompleto, pelo prazo de 12 (doze) meses. São vagas com salário de R$ 937, para uma carga horária de 40 horas.

Entre as atribuições para o cargo está a preparação da merenda escolar nas escolas e Ceinf’s da Rede Municipal de Ensino (Reme); distribuir a merenda escolar de acordo com as normas básicas de nutrição e higiene; receber, conferir e armazenar de maneira adequada os gêneros alimentícios; realizar a organização, manutenção, limpeza e conservação da copa, cozinha e outros ambientes; utilizar as normas de higiene e conservação de alimentos; manusear de forma correta os materiais e equipamentos da copa e cozinha.

A lista pode ser conferida nas páginas 4 e 5 do Diogrande nº 4.841, pela internet, no endereço eletrônico http://portal.capital.ms.gov.br/diogrande.