Prefeitura convoca candidatos classificados em processo seletivo para merendeira

A Prefeitura de Campo Grande, por meio das secretarias municipais de Gestão e de Educação, publicou na edição desta terça-feira (25), no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), a convocação dos candidatos classificados no Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de merendeira.

As pessoas que tiveram os nomes publicados deverão comparecer nesta quarta-feira (26), às 8h, na Escola de Governo do Município de Campo Grande, localizada na Avenida Ernesto Geisel, n. 4.009, no Bairro Amambaí – Campo Grande/MS, conforme cronograma especificado no Anexo Único ao Edital Nº 05/2017-05, para orientação sobre o preenchimento das vagas e efetivação do procedimento de contratação.

O Processo Seletivo Simplificado destina-se à seleção de profissionais de nível fundamental incompleto, pelo prazo de 12 (doze) meses. São vagas com salário de R$ 937, para uma carga horária de 40 horas.

Entre as atribuições para o cargo está a preparação da merenda escolar nas escolas e Ceinf’s da Rede Municipal de Ensino (Reme); distribuir a merenda escolar de acordo com as normas básicas de nutrição e higiene; receber, conferir e armazenar de maneira adequada os gêneros alimentícios; realizar a organização, manutenção, limpeza e conservação da copa, cozinha e outros ambientes; utilizar as normas de higiene e conservação de alimentos; manusear de forma correta os materiais e equipamentos da copa e cozinha.

A lista pode ser conferida nas páginas 4 e 5 do Diogrande nº 4.868, pela internet, no endereço eletrônico http://portal.capital.ms.gov.br/diogrande.