Prefeitura convoca enfermeiros aprovados em concurso

Nove enfermeiros serão convocados pela Prefeitura de Campo Grande, conforme publicação nesta segunda-feira (16), no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande). Os profissionais foram classificados em Processo Seletivo Simplificado no Edital n. 08/2017-07.

Os candidatos classificados do 139º ao 147º lugar deverão comparecer no dia 19 de julho, às 14h, na Gerência de Movimentação e Lotação (GEMOL/SEGES), no Paço Municipal, localizado na Avenida Afonso Pena, 3297, centro, para orientação sobre a documentação a ser entregue para o preenchimento das vagas e efetivação do procedimento de contratação.

A contratação será efetivada somente após comprovação de todos os requisitos e condições exigidos no edital, inclusive atestado de aptidão física e mental, declaração de ficha limpa e não-acumulação ilícita de cargo público.

Será considerado desistente o candidato que não se apresentar no prazo estabelecido; não comprovar os requisitos exigidos para assumir o cargo ou não apresentar a documentação comprobatória necessária para efetivação do processo de contratação.

Confira a relação dos enfermeiros convocados: