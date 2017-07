Prefeitura convoca mais 199 candidatos para cargo de Assistente de Educação Infantil

A prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), publicou no Diogrande – Diário Oficial de Campo Grande, edição desta sexta-feira (21) a quarta lista de convocação do processo seletivo simplificado para Assistente de Educação Infantil nos Ceinfs (Centros de Educação Infantil). São mais 199 candidatos chamados.

Conforme anunciado pela publicação, os assistentes classificados do 1643º até 1842 devem comparecer na próxima segunda-feira (24), no Centro de Formação da Semed, às 14 horas. Os classificados serão orientados sobre a documentação a ser entregue para o preenchimento das vagas e efetivação do procedimento de contratação.

A definição do local da futura lotação dos assistentes infantis classificados será definido de acordo com as necessidades de cada unidade da Rede Municipal de Ensino (Reme).

Os profissionais irão auxiliar os professores tanto em sala de aula quanto nas atividades externas. O salário é de R$ 1,2 mil, para carga horária de 40 horas semanais. O processo terá validade de um ano, podendo ser renovado por igual período.

O Espaço de Formação está localizado na Semed, na Rua Onicieto Severo Monteiro, 460, Vila Margarida.