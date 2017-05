Prefeitura convoca novos médicos e nomeia 180 servidores aprovados em concursos

Foram convocados 18 plantonistas para atuarem como clínico-geral, com carga horária de 12 horas

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Gestão, publicou nesta quinta-feira (4), no Diário Oficial de Campo Grande – Diogrande, a nomeação de 180 servidores aprovados em concurso público.

Entre os convocados estão 58 assistentes administrativos, 111 monitores de alunos, cinco (05) nutricionistas, dois (02) eletricistas, três (03) médicos plantonistas e um (01) encanador.

Todos os cargos são efetivos do quadro permanente de pessoal da Prefeitura de Campo Grande. As vagas estão previstas na Lei n. 3.836, de 28 de dezembro de 2000, em virtude de aprovação no Concurso Público de Provas e Títulos/2013.

Sesau

Também há convocação de mais 21 médicos para reforçar o atendimento nas unidades de saúde. Foram convocados 18 plantonistas para atuarem como clínico-geral, com carga horária de 12 horas por semana; um médico para o Programa Saúde da Família (PSF), carga horária de 20 horas, e dois pediatras para trabalhar 12 horas semanais.

Os profissionais integram o cadastro de médicos temporários, estabelecido no edital n.15/2015 de 5 de março de 2015, e devem se apresentar à Superintendência de Gestão do Trabalho e Educação da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) em até três dias úteis, a contar da data da convocação.

O não comparecimento no prazo estabelecido implicará em desistência, pelo candidato, da convocação. Ate agora, a nova gestão da Prefeitura de Campo Grande convocou 76 médicos e mais 90 profissionais de saúde para completar o quadro da Secretaria Municipal de Saúde (SESAU).