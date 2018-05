Prefeitura cria “Abril Verde” para prevenção de acidentes de trabalho

A Prefeitura de Campo Grande aprovou nesta sexta-feira (18) o projeto de lei da criação da campanha “Abril Verde”, mês de prevenção de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais que afetam a integridade física e psíquica dos colaboradores.

Conforme a publicação no Diário Oficial do município, a campanha passa a ser comemorada anualmente no mês de abril, através de eventos com objetivo de sensibilizar a população quanto à importância dos acidentes que podem ocorrer no ambiente de trabalho, logo, desencadear síndromes que afetam o físico e o psicológico.

O símbolo do projeto é o verde, logo, postes da Capital ficaram com iluminação verde em alusão a data; também será feita palestras, eventos voltados aos sindicatos trabalhistas, órgãos públicos e outras entidades para alcançar o objetivo. A lei entra em vigor a partir da data de publicação.