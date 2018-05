Prefeitura cria data de estratégia contra uso de drogas

A prefeitura aprovou o projeto de lei da Câmara dos Vereadores na criação do Dia de Redução de Danos, para todo dia 24 de novembro. O objetivo é criar estratégias de combate ao uso de drogas e melhorar a qualidade de vida dos usuários.

Conforme o texto, a data passa a ser oficialmente incrementada ao calendário do município. Eventos serão realizados para alertar os danos e criar estratégias que possibilitem a melhoria de vidas dos usuários de droga.

No ano passado, servidores da Remus (Rede Municipal de Saúde) participaram de eventos de capacitação adotadas para auxiliar usuários e alcoólatras. Nas novas ações do Dia de Redução de Dano serão realizadas palestras, debates, eventos ou manifestações para a importância de adoções de políticas que auxiliem no combate a marginalização. A lei entra em vigor a partir da data de publicação.