Prefeitura cria programa de incentivo para pagar dívidas com o município

Foi aprovado nesta quarta-feira (30), o projeto de lei que incentiva o pagamento de multas e infrações de construções irregulares. O programa prevê o parcelamento das dívidas.

Conforme a publicação no Diário Oficial do município, o Programa de Pagamento Incentivado (PPI), permitirá ao campo-grandense regularizar os débitos ocasionados por multa de infrações de construções ou reformas sem autorização.

Em casos de opção de pagamento à vista, o morador poderá ter 90% de redução dos juros; em parcelamento de duas ou até seis vezes os juros caem em 75%; de sete a 14 parcelas redução de 60% de juros; nos casos de 15 a 20 correspondem a 50% de menos juros. No pagamento parcelado nenhum débito será inferior a R$ 100.

Se a dívida parcela atrasar o débito retorna ao valor sem descontos e oportunidade de parcelamento. A Central do Cidadão atende das 7h às 16h, e está localizado na rua Marechal Cândido Mariano Rondon, 2655, no centro da capital.