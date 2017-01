Prefeitura cumpre acordo com empresa e Home Care e atendimento à criança não será interrompido

Antes mesmo do prazo a prefeitura cumpriu o acordo de pagamento que havia feito com a empresa KZT Serviços Médicos de Atenção Domiciliar na quinta-feira na semana passada (12). O valor da dívida foi parcelado em três vezes e a primeira parcela seria paga na terça-feira (17), mas na última sexta-feira (13) o valor já foi repassado para a empresa.

O JD Notícias vem há algum tempo acompanhando o caso do pequeno João Lucas, de três anos, que nasceu com uma doença rara, a miopatia metabólica, e corria o risco de ficar sem o tratamento Home Care caso a dívida que chegou ao montante de R$ 83 mil não fosse paga. A dívida já vinha se arrastando há um ano e angustia da mão de João, Mônica Bessa só aumentava.

Na semana passada a empresa chegou a avisar que o tratamento só iria seguir até a quinta-feira, caso os serviços atrasados não fossem pagos. “Eu me desesperei. Foi a primeira vez que a empresa me afirmou que realmente interromperia os serviços se a prefeitura não pagasse”, desabafou Mônica.

Mas essa angustia teve fim na última sexta-feira quando a prefeitura pagou a primeira parcela do acordo. “Foi um alívio. Graças a Deus eles pagaram. Depois de ouvir tantas promessas ver que dessa vez estão cumprindo a gente fica um pouco mais tranqüila”, destaca Mônica.

E não é só o João que vai permanecer com o tratamento. A rede atende 7 pacientes com o serviço home care e o acordo da prefeitura com a KZT foi incluindo todos os pacientes que necessitam desse atendimento. A dívida total parcelada foi de cerca de R$ 220 mil.