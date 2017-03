Prefeitura cumpre cronograma e abre licitação para obras na Ernesto Geisel

Nesta sexta-feira (9) a Prefeitura Municipal de Campo Grande publicou no Diário Oficial o aviso de licitação para revitalização do Rio Anhandui, na Avenida Ernesto Geisel. A obra está cumprindo o cronograma estabelecido pelo Ministério das Cidades.

Os interessados terão até o dia 17 de abril para entregar propostas para os três lotes da obra de R$ 57,7 milhões, com contrapartida de R$ 10 milhões da Prefeitura de Campo Grande. Foram publicados os editais para a contratação das obras de três lotes compreendendo os trechos entre as ruas Santa Adélia/Abolição; Abolição/Bonsucesso e Bonsucesso/Aquário.

O Ministério das Cidades chegou a anunciar que cancelaria o projeto, pendente desde 2012, mas o secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), Rudi Fiorese, conseguiu manter o convênio, com compromisso de entregar novo projeto na Caixa Econômica Federal até 10 de fevereiro e publicar a licitação até hoje.

O trecho previsto, entre as ruas Santa Adélia e Aquário, se estende por 2,4 quilômetros, somando 4,8 quilômetros nas duas margens do rio, onde a erosão coloca em risco as pistas da Norte/Sul a Avenida Ernesto Geisel. Este novo orçamento, submetido à superintendência regional da Caixa Econômica, inclui obras de drenagem, recomposição dos taludes e sistema gabião de canalização, recapeamento da Avenida Ernesto Geisel , ciclovia e sinalização de trânsito.

Projeto antigo

O projeto de revitalização do Anhanduí é de 2011 e teve duas licitações e uma ordem de serviço assinadas e canceladas em 2012. Em 2014, também fracassou a segunda tentativa de licitação. Calculou-se que seria preciso R$ 68 milhões para executar o projeto até o final da Avenida Ernesto Geisel, no Aero Rancho, com R$ 28 milhões de contrapartida.

Com a atualização das planilhas, além de alguns ajustes do projeto, o recurso assegurado por um convênio firmado em 2012 com o Ministério das Cidades (R$ 42,7 milhões em valores corrigidos), será suficiente apenas para executar o projeto entre as ruas Santa Adélia e do Aquário, dentro da capacidade atual da prefeitura, para desembolso de contrapartida.

A obra faz parte de um conjunto de ações para controle de enchentes nos bairros Marcos Roberto, Jockey Clube , Jardim Paulista e Vila Progresso. Foram investidos R$ 26 milhões em rede de drenagem e intervenções em afluentes do rio (os córregos Cabaça e o Areias) que despejam suas águas no Anhandui. O projeto também prevê construção de muros laterais, com placas de concreto e sistema gabião, que permitirá a drenagem e a urbanização com grama.