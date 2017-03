Acaba o drama dos uniformes na Capital

O prefeito Marquinhos Trad e a secretária de Educação, Ilza Mateus, iniciaram nesta segunda-feira (27), a entrega dos uniformes aos alunos da Rede Municipal. A distribuição teve início pelos Centros de Educação Infantil (Ceinfs).

A primeira unidade a receber os kits, compostos por camiseta manga curta, bermuda, tênis e meias, foi o Ceinf Marta Guarani, no Bairro Tarsila do Amaral. A unidade conta com cinco classes, que vão do berçário ao Pré I e atende 140 alunos, com idades entre 0 a 4 anos.

O prefeito destacou que a entrega dos uniformes, apenas um mês após o início das aulas, é um exemplo do empenho da nova gestão. “Superar dificuldades é desafio para todo ser humano e quando conseguimos passar as adversidades, a gente começa a ver que está no caminho certo. Tivemos muitas questões burocráticas, como a falta da certidão positiva do município para aderir a uma ata de licitação. Esse problema teve que ser resolvido judicialmente”, explicou.

Para 2018, o prefeito e a secretária Ilza Mateus garantiram que o processo de licitação já começará a ser preparado no final do semestre, o que irá garantir a entrega do uniforme antes do início do próximo ano letivo.

O prefeito também destacou a qualidade do material utilizado na confecção dos itens deste ano. “Além de terem sido fabricados por indústria brasileira, a qualidade do tecido é visível. Também tivemos o cuidado de pedir tênis com velcro para as crianças menores, porque é mais fácil de calçar”, explica.

De acordo com a secretária Ilza Mateus, a distribuição deve ser concluída em 20 dias. Ela também ressaltou que as calças, jaquetas e camisetas de manga longa, que também serão entregues aos alunos dos Ceinfs até o 1º ano do Ensino Fundamental, chegarão nas próximas semanas.

Já os alunos do 2º ao 9º ano, além do EJA (Educação de Jovens e Adultos) irão receber apenas camisetas de manga curta e longa. “Pela nossa experiência, essa faixa etária prefere utilizar roupas próprias, por isso economizamos nessas séries”, disse.

Outra novidade este ano, além dos uniformes de frio, são as meias emborrachadas na sola, o que garante uma aderência e segurança maior aos alunos dos Ceinfs.

Os itens serão distribuídos às 99 escolas e 94 Centros de Educação Infantil, o que totaliza 97 mil alunos. Foram gastos R$ 7,8 milhões com a compra nos novos uniformes.

Uniformes antigos

O prefeito também revelou que uniformes de duas gestões passadas, que estão estocados em caixas no depósito da prefeitura, também serão distribuídos, principalmente para alunos de escolas localizadas nas regiões mais carentes da Capital.

“Não vamos segurar este material por capricho. Isso é dinheiro público. Quem pagou foi a população, que precisa ter este retorno”, enfatizou. Marquinhos Trad explicou que as peças não foram distribuídas antes do início das aulas porque foi preciso fazer um inventário do material que está em estoque. Além disso, o número não era suficiente para atender todas as unidades escolares.

“Não era justo entregar para uma escola e para outra não. Por isso, decidimos esperar o uniforme novo para entregar tudo junto”, disse. O prefeito ainda ressaltou que pedirá explicações aos órgãos reguladores sobre os uniformes que não foram entregues.

Segundo a secretária Ilza Mateus, pelo menos 85 mil peças entre camisetas, tênis, bermudas, jaquetas e meias, foram encontradas em três depósitos da prefeitura. “É um número expressivo, mas não dava para entregar a todos. Por isso, tivemos que comprar mais uma quantia para complementar. Tudo isso será entregue”, destacou.

A secretária explicou que no próximo ano também será possível utilizar os uniformes de 2017. Ainda nesta segunda-feira serão entregues uniformes aos alunos dos Ceinfs Nilda de Almeida Coelho, Nascente do Segredo, Michel Scaff, Jasmim Ibrahim e Regina Sebbem. A distribuição nas escolas terá início na quarta-feira (29). A cerimônia contou com a participação da vice-prefeita Adriana Lopes, primeira-dama, Tatiana Trad, e dos vereadores Carlão, Valdir Gomes e Willian Maksoud.