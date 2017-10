Prefeitura de Guia Lopes da Laguna divulga edital de Concurso Público

A Prefeitura Municipal de Guia Lopes da Laguna lançou hoje o edital de Concurso Público, com 99 vagas, para cargos de níveis fundamental, médio e superior. O concurso será executado pela Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura – FAPEC.

As inscrições serão realizadas exclusivamente no período de 17 de outubro a 23 de novembro de 2017, apenas pela internet, no endereço eletrônico www.fapec.org/concursos, onde estarão disponibilizados, para preenchimento e impressão, o formulário de inscrição, o boleto bancário e o Edital do Concurso, contendo toda a regulamentação.

Os cargos ofertados nível fundamental: Auxiliar de Serviços Diversos, Inspetor de Alunos, Motorista Geral, Trabalhador Braçal e Operador de Máquinas Pesadas. Nível médio : Agente Comunitário de Saúde, Agente de Combate às Endemias, Agente de Creche, Assistente de Administração, Atendente de Consultório Dentário e Auxiliar de Enfermagem. Nível superior: Assistente Social, Bioquímico/Biomédico, Contador, Enfermeiro, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico, Nutricionista, Odontólogo, Psicólogo, Coordenador Pedagógico, Professor de Educação Física, Professor de História, Professor de Língua Inglesa, Professor de Língua Portuguesa e Professor Regente.

A taxa de inscrição é de R$120,00 para nível superior, R$80,00 para nível médio e R$60,00 para nível fundamental. As provas escritas estão marcadas para o dia 10 de dezembro de 2017, em locais e horários que serão divulgados posteriormente no site da FAPEC.