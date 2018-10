A prefeitura de Campo Grande deve abrir um edital para concurso público até dezembro. As vagas são para médicos, auditores e procuradores municipais.

Ao JD1 Notícias, o secretário de finanças e planejamento Pedro Pedrossian Neto, disse que atualmente a prefeitura tem mil médicos entre concursados e contratados distribuídos em diversas escalas de horários. Desses, 70% são contratados onde por mês a folha de pagamentos de Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) gera aproximadamente R$ 2 milhões de reais. Para ele, é importante que esse valor seja aplicado no Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande (IMPCG) onde será melhorado o déficit do local e consequentemente as finanças e cofre público.

Em relação aos auditores fiscais Pedrossian explicou que são 40 funcionários onde a maioria está prestes a se aposentar, necessitando da abertura de vagas. Já os procuradores municipais trabalham com um quadro de menos de 20 pessoas com aproximadamente 300 mil processos administrativos para se conclusão o que torna o serviço moroso. “Está mais do que na hora para contratar um time para reforçar as equipes” disse o secretário.

Em breve as datas de abertura do edital e inscrições serão divulgados pela prefeitura.