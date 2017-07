Prefeitura divilga resultado de Processo Seletivo para a Educação Infantil

A Prefeitura de Campo Grande publicou no Diário Oficial desta sexta-feira (7) a lista de candidatos classificados do 1º ao 600º lugar no Processo Seletivo Simplificado para contratação de Assistente de Educação Infantil. Os selecionados deverão comparecer no Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho, na Secretaria Municipal de Educação (Semed) – Rua Onicieto Severo Monteiro, n. 460 – Vila Margarida – Campo Grande/MS.

A data, horário e o local para os candidatos selecionados apresentarem e/ou entregarem os originais e as respectivas fotocópias dos seguintes documentos que são exigidos para contratação consta na página 4, do Diário Oficial de Campo Grande, nº 4.934, publicado nesta sexta-feira (7).

Para atender a todos os candidatos a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Educação, montou um cronograma de atendimento dos candidatos, na página 4 do Diogrande desta sexta-feira.

Processo seletivo para Professores

A prefeitura também publicou na página 9 o resultado da primeira etapa do processo seletivo simplificado, para professores interessados em atuar nas salas de recursos multifuncionais das escolas da Rede Municipal de Ensino de Campo Grande/MS.