Prefeitura divulga cronograma de atividades na Cidade do Natal

As atividades da Cidade do Natal começam na próxima sexta-feira (8) e a Prefeitura divulgou nesta terça-feira (5) o cronograma de atividades que serão desenvolvidas no evento.

A família que for visitar a Cidade do Natal, além de uma série de atrações alusivas à data, poderá também aproveitar a Campanha Boas Festas que trará atrações teatrais e lúdicas de educação para o trânsito. A iniciativa da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) pretende chamar a atenção de crianças e adultos para a importância dos cuidados no trânsito para que o Natal e o Ano Novo possam realmente ser comemorados com saúde e segurança.

As atividades lúdicas acontecem com a participação do grupo teatral Chico Maria Produções que, com brincadeiras, vão abordar temas importantes como pequenos cuidados no ir e vir diários que não devem ser abandonados, principalmente nesta época do ano, quando há um número maior de pessoas circulando e distração. A chefe da Divisão de Educação para o Trânsito da Agetran, Ivanise Rotta explica que as ações vão desde o alerta sobre a falta de cuidado com equipamento de segurança ou a conduta adequada ao circular no trânsito envolvendo motorista e pedestre.

Cronograma peças teatrais