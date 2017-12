Prefeitura divulga datas de vencimento do ITU 2018

Foi publicado no diário oficial de Campo Grande, dessa quarta-feira (13), o decreto nº 13.363 que trata sobre a forma de lançamento e pagamento do IPTU 2018.

O IPTU e as taxas de 2018 serão lançados da seguinte forma: à vista na primeira antecipação até 10/01/2018, ou à vista na segunda antecipação até 09/02/2018. E caso o contribuinte deseje dividir o parcelado em até 10 vezes com vencimento da 1ª parcela em 12/03/2018 e as demais no dia 10 de cada mês subsequente até dezembro.

Será concedido desconto no pagamento do IPTU 2018, aos contribuintes que não tenham para com a Fazenda Pública Municipal débitos de qualquer natureza, inscritos ou não em dívida ativa e que o pagamento seja efetuado até as datas dos seus respectivos vencimentos:

I - 20% (vinte por cento) para o pagamento à vista na primeira antecipação;

II - 10% (dez por cento) para o pagamento à vista na segunda antecipação;

III - 5% (cinco por cento) para pagamento parcelado em até 10 (dez) vezes. O desconto será concedido por parcela, desde que quitada até a data de seu vencimento;

IV - 10% (dez por cento) sobre o valor do IPTU e taxas lançados, aos contribuintes beneficiados com o bônus do IPTU azul, relacionados e identificados no site do Município de Campo Grande (www.campogrande.ms.gov.br).

O IPTU 2018 poderá ser parcelado de acordo com os seguintes valores: