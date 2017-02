Prefeitura diz que repasse mensal para a santa casa não está atrasado

O repasse é feito com verba federal que chega ao Município entre os dias 10 e 12

Depois dos funcionários da Santa Casa sinalizarem greve devido ao atraso salário que deveria ser pago no quinto dia útil, a Prefeitura de Campo Grande afirmou o repasse mensal para a Associação Beneficente Santa Casa está em dia. Segundo o secretário de Saúde, Marcelo Vilela, o repasse depende de verba do Governo Federal, que chega ao município entre os dias 10 e 12 de cada mês.

De acordo com a Prefeitura quando o dinheiro cai na conta, a prefeitura tem mais 48 horas para o trâmite bancário, até que transfira para a Santa Casa a parcela do Teto da Média e Alta Complexidade.

O secretário explica que a prefeitura não tem como adiantar este valor para a Santa Casa, para que consigam quitar a folha de pagamento até o quinto dia útil , conforme combinado deles com os servidores. A prefeitura afirmou que não é responsável pelo não cumprimento dos compromissos da Santa Casa com seus servidores.

A gestão passada deixou dívidas com o hospital no ano passado e a questão acabou indo para a Justiça. A nova administração fez um acordo com a diretoria da Santa Casa e cumprirá até março, conforme combinado, pagando os R$ 3,250 milhões restantes.