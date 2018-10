Prefeitura e Caixa assinam contrato de R$ 11,5 mi para obras paradas

Entre elas está o centro de Belas Artes, e dois centros esportivos, um no Parque do Sol e o outro localizado no Jardim Noroeste

O prefeito Marquinho Trad, assinou na tarde desta sexta-feira (05), um contrato de financiamento com a Caixa Econômica Federal no valor de R$ 11,5 milhões, recurso de uma linha crédito do Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento), para andamento das obras do Centro de Belas Artes e em dois centros esportivos, um no Parque do Sol e o outro localizado no Jardim Noroeste.

O prefeito disse "que obra cara, é obra parada" e que 10% do Centro de Belas Artes será revitalizado, e apesar do investimento não ser o suficiente para a conclusão total das obras, Marquinhos Trad, afirma que é o suficiente para que o município não tenha prejuízo.

O Superintendente regional da Caixa Econômica Evandro Narciso de Lima, disse que os recursos que foram disponíveis para a prefeitura, são próprios da Caixa. E que a operação foi feito de uma forma que possibilita que a prefeitura tenha recursos para dar a contrapartida e concluir esses projetos que são importantes para Campo Grande.

A diretora-executiva da Unidade de Projetos Estratégicos da Secretaria Municipal de Governo (Segov), Catiana Sabadin Zamarrenho, informou que 10% do Centro de Belas Artes serão revitalizados, que representa a funcionalidade do local, e que serão implantadas salas de artes,dança, artesanato, exposição e sala de teatro. o local que tem 14 mil metros quadrados terá até o final de 2020 para ser entregue.Catiana ainda ressalta que as obras quantos mais tempo paradas, mais caras elas ficam.