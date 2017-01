Prefeitura e empresa de Home Care entram em acordo e criança continuará com atendimento

Tudo indica que a angústia e o sofrimento que perduraram cerca de um ano na vida de Mônica Bessa, de 28 anos, pode estar chegando ao fim. Após meses esperando um posicionamento da Prefeitura de Campo Grande a respeito da do tratamento Home Care do filho de três anos João Lucas e o pagamento dos valores atrasado a empresa KZT Serviços Médicos de Atenção Domiciliar, Mônica recebeu nesta quinta-feira (12) a notícia de que um acordo foi feito.

De acordo com Mônica, prefeitura e KZT se reuniram na terça-feira (10), mas nada havia sido resolvido até então. “Eles não chegaram a nenhum acordo por causa dos valores. A prefeitura queria também um prazo maior para pagar, mas a empresa já esperou um ano e não recebeu”, explica Mônica.

A KZT teria então proposto para a prefeitura o pagamento da dívida dividido em três meses. A prefeitura teria pedido um prazo de dois dias para dar a resposta que foi encaminhada nesta manhã através de um ofício. “A KZT me disse que hoje de manhã chegou o ofício da prefeitura concordado com o parcelamento da dívida em três vezes”, diz Mônica.

Em nota a prefeitura de Campo Grande por meio de sua assessoria de comunicação explicou que o caso do João é apenas um dos 7 pacientes que recebem serviço Home Care. O valor total da dívida da prefeitura com a empresa é de R$ 220 mil, destes R$ 83 mil é do tratamento do João.