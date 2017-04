Vinte e duas áreas públicas passaram a integrar o Programa de Parceria Municipal (Propam) desde esta sexta-feira (7). A assinatura dos convênios aconteceu no gabinete do prefeito Marquinhos Trad junto a empresários e lideranças comunitárias.

Criado há 23 anos, o Propam estabelece parceria entre o poder público e o setor privado, no sentido de integrar esforços para que a comunidade desfrute de áreas públicas saudáveis e bonitas, contribuindo com a conservação do meio ambiente, com a segurança e com a melhoria da qualidade de vida da população.

Durante a assinatura do convênio, o prefeito Marquinhos Trad ressaltou a importância do apoio dos empresários. “Uma cidade não pertence a um gestor, uma cidade pertence a todos vocês. Ninguém faz nada sozinho. O gesto que vocês estão fazendo hoje, empresários que Deus deu a prosperidade, e agora vem ajudar a cidade, não olhar apenas para o seu próprio umbigo, contribui com o todos e Campo Grande agradece”, afirmou o prefeito.

É exatamente neste sentido que o empresário Aquiles Momm, da Intermomm Centro Automotivo, decidiu adotar nove praças. “Já tinha uma praça que cuidamos há um ano. Na Avenida Mato Grosso com a Via Parque. Agora vamos assumir mais oito, em várias em regiões. A intenção é contribuir com a cidade, o embelezamento dela. Fazer a parte social da empresa, retornar um pouco para a sociedade o nosso trabalho”, frisou.

E o programa também é vantajoso para os empresários. Com a adoção dos espaços públicos, eles podem promover as empresas. Já que em contrapartida da adoção do espaço público, os empresários podem divulgar sua publicidade no local – de acordo com as normas estabelecidas pelo Programa.

“Acho um programa muito bom. Eu participo há muito tempo. Sempre gostei porque vejo vantagem dos dois lados. Para nos empresários na parte publicitária e para a prefeitura no cuidado. Além disso, cuidamos da região onde temos nosso negócio”, explicou o empresário Evandro César de Oliveira, da Stop Centro Automotivo.

Coordenado pela Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), o Programa ajuda na manutenção de praças, parques, canteiros e rotatórias, por meio de um convênio com a iniciativa privada. Por meio desta iniciativa, a Prefeitura Municipal de Campo Grande reduz os gastos com manutenção e pode direcionar estes recursos para outros investimentos. Atualmente, são 69 parceiros. Na atual gestão, até agora, já foram feitas nove adesões. Ainda há espaços públicos disponíveis, por exemplo, na Praça do Peixe,na Praça do Rádio e na Praça Ary Coelho.

Qualquer pessoa, empresa ou instituição pode adotar uma área pública, ou até mesmo compartilhá-la. O convênio é firmado por dois anos, podendo ser renovado. Os interessados podem entrar em contato pelo telefone 3342-8822 e obter detalhes sobre as áreas disponíveis.