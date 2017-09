Prefeitura e Sesau prestam contas em audiência nesta sexta-feira

A Prefeitara de Campo Grande e a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) farão a prestação de contas em duas audiências na Câmara Municipal de Campo Grande nesta sexta-feira (29).

A primeira Audiência será realizada às 9 horas, na qual será apresentada a demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do 2º quadrimestre do exercício financeiro de 2017. A segunda Audiência será realizada às 14 horas, na qual a Secretaria Municipal de Saúde fará a apresentação da prestação de contas referente ao 2º quadrimestre de 2017.

As Audiências estão sendo convocadas pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, composta pelos vereadores Eduardo Romero (presidente), João César Mattogrosso (vice-presidente), Junior Longo, Betinho e Dharleng Campos e pela Comissão Permanente de Saúde, Dr. Loester (presidente), Dr. Antonio Cruz (vice-presidente), Fritz, Enfermeira Cida Amaral e Dr. Livio.