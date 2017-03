Prefeitura entrega panfletos para informar obras na rotatória da Via Parque

Na segunda-feira (20) a Prefeitura de Campo Grande inicia as obras de reordenamento da rotatória da Avenida Mato Grosso com a Avenida Nelly Martins, também chamada de Via Parque. Para informar as rotas alternativas, a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) distribuiu folhetos explicativos e faixas serão colocadas ao longo das vias.

Os panfletos foram entregues para os motoristas na manhã desta sexta-feira (17), das 7 às 8 horas, e também serão distribuídos no período da tarde, das 17 às 18 horas. Estes são os horários considerados de pico na rotatória da Via Parque.

O prefeito Marquinhos Trad observou que o projeto foi ajustado para que a obra traga melhoria para os quase 40 mil campo-grandenses que passam pelo local diariamente. “Nós gostaríamos de fazer um viaduto, mas no momento isso não é possível, porque está difícil viabilizar recursos de Brasília”, disse o prefeito, que destacou a parceria com o DETRAN, nos recursos para execução da obra.

O diretor-presidente da Agetran, Janine de Lima Bruno, reforçou que a obra trará melhoria para o fluxo de veículos no local. “A entrega dos panfletos é para antecipar e avisar os motoristas que na segunda-feira a obra será iniciada. Estamos aqui para informar e facilitar a vida dos motoristas. Ninguém vai ser pego de surpresa. Fomos ao Parque dos Poderes e avisamos as autoridades e funcionários das secretarias, inclusive usamos mídias sociais para passar essas informações”, finalizou.

A entrega de panfletos contou com a presença do chefe de gabinete da prefeitura, Alex Oliveira Gonçalves, do gerente de Fiscalização do Trânsito da Agetran, Carlos Guarine, da chefe da Divisão de Educação para o Trânsito, Ivanise Rota e dos agentes de trânsito da Agetran, na orientação do trânsito.