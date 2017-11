Prefeitura entrega prêmio do IPTU nesta quinta-feira

A Prefeitura de Campo Grande entregou na manhã desta quinta-feira (16) os últimos prêmios do “IPTU dá Prêmio 2017”. Foram entregues microondas, aparelhos de ar-condicionado, televisores, notebooks e um automóvel zero km.

Na solenidade, que aconteceu na Central de Atendimento ao Cidadão, o prefeito Marquinhos Trad pontuou a importância de se pagar os impostos para manter todos os serviços do município funcionando.

“Com certeza, absoluta, que todos que estão aqui poupam os seus rendimentos para manter em dia os impostos da municipalidade. A Prefeitura, como todos no país, passa por momentos que precisa apertar de um lado e reduzir despesas de outros. E como vamos manter em dia os pagamentos, tapar os buracos da cidade, colocar os remédios nos postos de saúde se não arrecadarmos?”, ponderou o Prefeito.

Marquinhos ainda frisou que assim como prometeu, não aumentou impostos ou criou tarifas, ao contrário, acabou com a tarifa mínima da água e não permitiu aumentar a tarifa do transporte coletivo. Ele ainda anunciou que em 2018 o valor do IPTU não ultrapassará a inflação. “Nós estamos seguros da técnica redacional para enviar a Câmara de Vereadores do valor do novo IPTU, que não vai superar o valor da inflação pela primeira vez na nossa cidade”, disse.

Os ganhadores

Neste ano, os participantes do programa da Prefeitura de Campo Grande concorreram a três carros zero quilômetro, 15 notebooks; 15 TVs; 15 fornos micro-ondas; 15 aparelhos de ar condicionado.

Sueli Fátima Mazão, que já havia ganhado uma casa do IPTU dá Prêmio em 2010, ganhou uma TV. “Eu já ganhei uma casa mobiliada no Monte Castelo. Estou muito feliz em estar aqui recebendo este segundo prêmio. Digo para que todos paguem seu IPTU em dia, como eu faço há 35 anos, e acreditem na Prefeitura de Campo Grande”, afirmou.

Já Francisco Alves dos Santos ganhou um notebook. “Pela primeira vez que ganho no IPTU da Prêmio. Já ganhei outros prêmios por ai, tenho sorte” disse, contando que dará o notebook para o filho.

Maria de Nazareth de Silva Reis, que ganhou o micro-ondas, contou que nunca ganhou nada, mas por receber algo que já tem, dará a funcionária da casa. “Eu nunca ganhei nada em lugar nenhum, estou muito feliz, mas como já tenho micro-ondas vou dar para a minha funcionária. Ela merece”, concluiu.

Mas a grande ganhadora foi Ana Lúcia de Freitas Cardoso, que levou para casa um Gol 0 km. “Agradeço a Deus primeiramente e depois ao prefeito Marquinhos Trad por me proporcionar essa sorte. Eu nem acreditei quando me ligaram pela primeira vez”, disse.