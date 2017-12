Prefeitura entrega revitalização do Cras Vila Nascer

A Prefeitura entregou nesta sexta-feira (15) a reforma e revitalização do Centro de Referência de Assistência Social – Cras Vila Nasser, que hoje atende 175 famílias.

O Cras Vila Nasser recebeu nova pintura em todas as salas e a fachada do prédio, além da revitalização da sala de atendimento técnico, salão de eventos, cozinha, refeitório e da central GLP. O prédio, que no período de 1980 a 2006 abrigou o Centro Social Urbano – CSU, há onze anos realiza atividades voltadas à Política de Assistência Social.

Os usuários da unidade recebem o serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias – PAIF, acompanhamento psicossocial às famílias da comunidade, Grupo Gestante, Cadastro Único, Carteirinha Intermunicipal, Inclusão Produtiva com as Idosas, além da distribuição de frutas e legumes vindos da Central de Processamento de Alimentos – CPA.